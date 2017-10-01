Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN YERİ KANDİL, BİLİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP\'nin yeni yasama yılı açılışına katılmamasıyla ilgili \"Onların yeri Kandil, biliyorsunuz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'nin 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Genel Kurul\'daki konuşmasının ardından gazetecilerin, HDP\'nin açılış törenine katılmamasıyla ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Onların yeri Kandil, biliyorsunuz\" diye konuştu.