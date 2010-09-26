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Politika

Meclis yeni yasama yılına başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuzda verdiği aradan 69 gün sonra 1 Ekimde saat 15.00'de özel gündemle toplanacak.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Ekim Cuma günü 5. yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuzda verdiği aradan 69 gün sonra 1 Ekimde saat 15.00'de özel gündemle toplanacak.
 

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yeni yasama yılı dolayısıyla açılış konuşmasını yapacak, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genel Kurula hitap edecek. Konuşmalardan önce ise Şahin, Meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak ve anıta çelenk bırakacak. Şahin, akşam ise evsahipliğini yapacağı bir resepsiyon verecek.


TBMM'nin açıldığı gün CHP Grubu da toplanacak ve grup başkanvekillikleri, grup yönetim kurulu üyelikleri, grup denetçilerini belirlemek üzere seçim yapacak. AK Parti Grubunun da aynı gün toplanması bekleniyor.


TBMM'yi 5. yasama yılında yoğun bir gündem bekleyecek. Meclis, ilk olarak 2011 yılı bütçesini görüşecek, referandumun ardından kabul edilen anayasa değişikliklerine uyum amacıyla hazırlanacak yasa tasarıları için mesai yapacak.

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