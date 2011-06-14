-MECLİS YENİ VEKİLLERİNİ BEKLİYOR TBMM (A.A) - 14.06.2011 - TBMM, mazbatalarını aldıktan sonra kayıt yaptırmak üzere gelecek milletvekillerini bekliyor. TBMM Şeref Holü'nde, milletvekillerinin mazbatalarını teslim etmek, kayıtlarını yaptırmak, Genel Kurulda oylama için parmak izini tanımlamak üzere masalar oluşturuldu. Milletvekillerinin maaşlarını alabilmek için banka hesabı açmaları, Meclise girişlerinde kullanacakları araç kartları için de masalar yer aldı. Milletvekilleri, mal, aile durumu ve tedavi yardımı bildirimlerinde bulunacak; Meclis albümü için bilgi formunu dolduracak, fotoğraf çektirecek. Milletvekilleri ayrıca, 60 lira karşılığında milletvekili rozeti de alabilecek. Milletvekilleri, sipariş vererek altın rozet de yaptırabilecek. Kayıt yaptıran milletvekillerine, Genel Kurulda edecekleri yemin andının da bulunduğu bir de çanta verilecek. Çantanın içinde ''Milletvekili Rehberi'', Seçim Kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu, TBMM ile ilgili kanunlar, tedavilere yönelik yönetmelik yer alıyor. Milletvekili rehberinde, ilk olarak vekillerin göreve başlarken TBMM Başkanlığına vermeleri gereken belgeler sıralandı, ikinci bölümde ise milletvekillerine sunulan hizmetler anlatıldı. Rehberde, ayrıca TBMM'nin teşkilat yapısı tanıtıldı. Öte yandan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Şeref Holü'ndeki hazırlıkları inceledi, milletvekillerine verilen çantalardan aldı.