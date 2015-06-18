Meclis, yeni döneminde iki sorunun yanıtını arayacak; Çözüm süreci ve yolsuzluklar

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 7 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etmesi beklenirken, gelecek haftadan itibaren siyasette TBMM Başkanı seçimi ve hükümet kurma çalışmalarında trafik hızlanacak. TBMM Başkanının hükümet kurma çalışmalarında pazarlık konusu olması bekleniyor. Ortaya çıkacak konsensüs bir anlamda 63. Hükümetin ortaklarını da göstermiş olacak. Başkentte iki soruya yanıt aranıyor. Bunlardan biri ‘çözüm sürecinin’ akıbeti. Diğeri CHP, MHP ve HDP’nin 17-25 Aralık soruşturma önergeleri. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği 25 Aralık dosyasıyla ilgili hazırlanacak önergenin bir süre bir kenarda tutulabileceği konuşuluyor.

Başkentte ayrıca koalisyon arayışı sürüyor. Her partinin olmazsa olmazları var. Kulislerde son birkaç gündür AKP-MHP adı daha çok dillendiriliyor. Ancak, AKP milletvekillerinin CHP ortaklığına daha sıcak baktığı belirtiliyor. AKP’lilerin ‘MHP ile koalisyon akraba ile iş yapmaya benzer’ diyerek CHP’de yana eğilim gösterdikleri söyleniyor.

AKP'de çözüm süreci devam sesleri

Çözüm sürecinin devam etmesi de büyük çoğunluk tarafından kabul görüyor. Hatta, 7 Haziran seçimlerinde ‘süreçten geri adım atıldığına ilişkin kamuoyunda oluşan kaygıların’ oy kabına neden olduğu ifade ediliyor. Bölgedeki milletvekili sayısındaki büyük düşüşün gerekçesi olarak gösteriliyor. ‘Çözüm sürecine devam edeceğiz. Bu bizim milli meselemiz. Ne yapıp edip bunu devam ettirmek lazım’ diyenlerin sayısı hiç de az değil. Bu nedenle AKP-CHP koalisyonu sürpriz görünmüyor.

CHP süreci Meclis'e getirmek istiyor

CHP kanadında ‘ çözüm sürecine soğuk bakılmıyor. Ancak, bunun MİT ve devlet içinde kalmasına sıcak bakılmıyor. CHP’nin olası bir koalisyonda çözüm sürecini TBMM’ye taşımaya niyeti var. AKP- CHP ortaklığında sıkıntı kırmızı çizgi olarak ilan edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. AKP, Erdoğan’a uzanacak girişimlere karşı çıkıyor. CHP ise; MHP ve HDP gibi 17-25 Aralık yolsuzlukları için TBMM’de yeniden soruşturma komisyonu kurulmasından yana. Eğer bir ortaklık olduğu takdirde bunun koalisyon protokolüne girmeyeceği belirtiliyor. MHP, HDP’nin vereceği soruşturma önergesine CHP’nin oy vermesi kaçınılmaz görünüyor.

Takvim nasıl olacak?

TBMM Genel Kurulu, seçim sonuçlarının YSK'ca TRT'de ilanını takip eden 5. gün saat 15.00'de toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek. YSK'nın seçim sonuçlarını, 18-19 Haziran günleri ilan edeceği tahmin ediliyor. Buna göre, TBMM Genel Kurulu, yemin töreni için 23 ya da 24 Haziran günü toplanacak.

TBMM Baykal başkanlığında toplanacak

TBMM'nin en yaşlı üyesi olarak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecek. Genel Kurul'da, en genç milletvekilleri de geçici olarak Katip Üyelik yapacak.

Yemin töreninin ardından, TBMM'nin 26. Başkanı'nın seçimi için takvim başlayacak. Meclis'in ilk birleşimde, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları alınacak. Milletvekili yemin töreninden sonra, ilk 5 gün içinde TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak, ikinci 5 günlük sürede de seçimler gerçekleştirilecek.

Seçimler yapılacak

Buna göre, 27 ya da 28 Haziran günleri başvurular sona erecek. Bu tarihten itibaren 5 gün içinde de TBMM Başkanlığı seçimleri yapılacak. Buna göre, Meclis Başkanı, 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında seçilecek.

İlk iki oylamada 367

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek.

Başkan seçildiği gün görevlendirme

TBMM Başkanı'nın seçildiği gün Genel Kurul'da, Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulu'nun istifasının kabul edildiğine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devamına ilişkin tezkeresi ile Cumhurbaşkanlığı'nın Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulması için görevlendirmesine ilişkin tezkeresi okunacak.

Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Başkanlık Divanı için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek başkanlığa bildirecek. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak