Meclis yardımlaşma sandığında 7 milyon liralık yolsuzluk!

TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nda tespit edilen 7 milyon liralık yolsuzluk sonucu sandığın 3 eski yöneticisi ve bir üyesinin memuriyetten atılması istendi. Memuriyetten atılması istenilen 4 kişi açığa alındı.

TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis’te gerçekleşti. Sandıkta 2018-2019 yıllarına ilişkin tespit edilen yaklaşık 7 milyon liralık yolsuzluk ele alındı. Sandığın yeni Yönetim Kurulu üyesi Selim Sinan Atik, yönetimi devralırken hesap uyuşmazlıkları ve tüzüğe aykırı işlem tespit ettiğini belirterek, “Şüpheli iş ve işlemlerle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı" dedi.

Görevi devraldıklarında sandığın toplam 752 bin lira nakdi olduğunu bildiren Atik, “Geriye kalan mevduatın tamamı ise güya üyeler üzerinde harcama olarak kaydedilmişti. Kısacağı elimizde hiçbir şey yoktu” diye konuştu.

Atik, 2017-2018 yıllarında var olmayan üyeler üzerine borç kaydedildiğini vurgulayarak, “Yönetimce hazırlanan yıl sonu bilançolarıyla sandık muhasebecisini bilançosu birbirini tutmuyordu. Sandık muhasebecisine 2019 yılı sonucu bilançosu ulaşmadığı için yıl sonu bilançosu hazırlanmamıştı. 2020 Ocak ayı genel kurulumuza dayanaksız bir bilanço sunuldu” ifadelerini kullandı.

"1 milyon liralık çıkış, 1 milyon 200 bin olarak kayıtlara girmiş"

Sandığın mali tablosu hakkında Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızılpınar, 2015 yılı öncesi evrakların imha edildiğini belirterek, 2019 yılı sonu zararının 3 milyon 34 bin 965 lira yılsonu zarar olduğu açıkladı. Kızılpınar, banka muhasebe kayıtlarında çelişki olduğuna da dikkat çekerek, “ “Banka muhasebe kayıtlarında 1 milyon liralık çıkış var ama 1 milyon 200 bin lira olarak kayıtlara geçilmiş” dedi.



Kızılpınar, usulsüz işlemler sonucu üyelerin uzun vadelerde borçlandırıldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Üye 24 ayda ödemesi gerekiyor ama 64 ayı bulan vadelerle nakdi yardım kredisi kullandırılmış. 64 üyeye usulsüz yardım kullandırılmış... sandık zarara uğratılmış. Sandığın parası uygunsuz kredilerle alınmış. Son 3 yıl sandığın doğru düzgün karı olmamış. Kar ortada olmadan kar temerrüdü dağıtılmış. 2017-2018-2019 yıllarında olmayan para kar temerrüdü gibi hesaplara yatırılmış.”

"Usulsüzce kendilerini borçlandırmışlar"

Kızılpınar slaytlar halinde sandığın nasıl zarar uğratıldığını anlatırken, 3 eski yöneticisi ve 1 üyesinin usulsüz şekilde kendilerini sandığa 3 milyon 996 bin 133 lira borçlandırdığının altını çizdi. Eski yöneticilerin usulsüz kredi verdiğini 64 kişiden 32’sini borçlarını ödemek için uzlaşmak istediğini kaydeden Kızılpınar, bu kişilerden 1 milyon 80 bin 408 lira para tahsil edildiğini ve uzlaşmaya yanaşmayan 24 kişi hakkında da 802 bin liralık icra takibi başlatıldığını duyurdu.

"100 liranın 22 lirası yok oldu"

Kızılpınar, 2015-2019 yılları arasında sandık yönetim kurulu üyeleri hakkında rücu davası açtıklarını kaydederek, bu yöneticilerin huzur hakkı olarak aldığı 301 bin liranın tahsil edileceğini ifade etti. Kızılpınar, sandıkta yapılan yolsuzluğun tek bir üye için ne anlama geldiğini ise “Her bir kişinin mevduatındaki 100 liradan 22 lirası yok oldu” diye açıkladı.

4 kişinin memuriyetten atılması istendi

TBMM Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlar sandığın eski yönetim kurulu başkanı Ş. İ.’ye kınama cezası verilmesini, yönetim kurulu üyeleri Y.Ç., B.A.,A.S. ve sandık üyesi B. Ç.memuriyetten atılmasını istedi. Memuriyetten atılması istenilen 4 kişi açığa alındı.





Şentop talimat verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun 91 yıllık sandıkla ilgili gerekenin yapılması için talimat verdiği, yeni sandık yönteminin de “1929 yılında kurulan, 91 yıllık sandığa Meclis personeli sahip çıkacak” dediği öğrenildi. Yeni sandık yönetiminin yaklaşık 7 aydır usulsüz işlemleri tespit etmek için çalışma yürüttüğüne dikkat çekildi. (ANKA)