Avukat Ahmet Erdem Akyüz, parlamento çalışmalarının Anayasa’ya aykırı biçimde yürütüldüğünü ileri sürdü. Meclis'in Anayasa'ya uygun çalışmadığını söyleyen Akyüz, "Meclis, yaklaşık 3 yıldır ‘yoklama’ yapılmaksızın ‘müşahede’ denilen yasa dışı ve garip bir sistemle çalışıyor!” dedi.

Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın aktardığına göre, Avukat Akyüz, Anayasa’nın 96’ncı maddesindeki “TBMM üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz” kuralı hatırlatarak şunları kaydetti:

“Milletvekili sayısı 600 olduğuna göre Meclis’te oturumun açılabilmesi için 200 vekilin hazır bulunması, oturuma devam etmesi ve bir yasanın kabul edilebilmesi için, en az 151 milletvekilinin olumlu oy kullanması zorunludur. Bunu sağlamanın yolu; Genel Kurul’un açılışında, devamında ve oylamada ‘yoklama-sayım’ yapılmasıdır. Ancak Meclis, yaklaşık olarak 3 yıldır ‘yoklama’ yapılmaksızın ‘müşahede’ denilen yasa dışı ve garip bir sistemle çalışmaktadır.

Başkan tarafından salona bir göz atılarak ‘çoğunluk vardır’ denilerek görüşmelere geçilmekte, Yasalar kabul edilirken de hiçbir sayım yapılmaksızın, mevcut üyelerin el kaldırışına bir göz atılarak ‘oy çokluğu’ ile kabul edilmiştir diyerek geçiştirilmektedir.”

Bu durumun Meclis TV’nin canlı yayınlarında kamuoyu tarafından da açıkça görüldüğünü belirten Akyüz, “Peki, Anayasa’da yer alan bu düzenlemelerin aksine uygulamalar niçin yapılmaktadır?” diye sordu. Akyüz şöyle devam etti:

“Çünkü TBMM Genel Kurulu’na belli bir zaman içinde ve belli bir sayıda toplantıya katılmayan üyelerin milletvekilliği düşecektir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin, 'milletvekilliğinin düşmesine' karar verilecektir. İşte bu tehlikeyi önlemek için, toplantı, karar ve sayım işlemine Anayasa dışı uygulamalar getirilmiştir.”