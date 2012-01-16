Meclis, vicdani retçileri ve eşcinselleri dinleyecek



T24 - Yeni anayasa için geniş yelpazede görüş toplayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bu hafta eşcinselleri ve vicdani retçileri dinleyecek.





Komisyona daha önce bir rapor halinde anayasa taleplerini ileten Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) yöneticileri Sedef Çakmak ve Erdal Dağdemir alt komisyonda bugün eşcinsellerin anayasadan beklentilerini anlatacak.



Radikal gazetesiden Rıfat Başaran'ın haberi şöyle: eşcinsellerin Meclis’e görüş bildirmesi ve alt komisyona davet edilmesine CHP’li Melda Onur’un aracılık yaptığı öğrenildi.



Eşcinsel dernekleri alt komisyona “Yeni anayasa ‘genel ahlak’ gibi soyut kavramları içermemelidir” gibi taleplerini iletecek. Eşcinsel derneklerinden olan Kaos GL Derneği de yeni anayasa ile ilgili görüşlerini TBMM’ye yazılı olarak gönderdi.



Meclis’te ilk kez vicdani retçiler de görüşlerini bildirecek. Türkiye’nin bilinen ilk vicdani retçisi

Osman Murat Ülke, yeni anayasa ile ilgili taleplerini anlatacak.





Ülke’nin ret serüveni



Ülke, 1996’da Türkiye’de vicdani reddi nedeniyle tutuklanan ilk isim olmuştu Ülke, uzun bir ‘gözaltı - mahkeme - hapis - birliğe sevk - vicdani reddi yineleme’ yıllarından sonra, 1999’da serbest bırakılmıştı.







