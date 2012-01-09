Meclis Uludere'yi araştıracak

T24

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırı tarafında PKK'lı oldukları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 35 köylünün ölmesinden iki hafta sonra Meclis harekete geçti.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Irak sınırında meydana gelen ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında bir alt komisyon kurulması kabul edildi.AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün başkanlığında toplanan komisyon, AK Parti, CHP ve BDP gruplarının, Uludere'de meydana gelen ve 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olay ile ilgili alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerini görüştü.Komisyon, müzakerelerin ardından, ''Şırnak'ın Uludere İlçesinde, Irak sınırında yapılan hava harekatı sonucunda meydana gelen olayı'' incelemek üzere alt komisyon kurulmasına karar verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri, köylülerin hayatını kaybettiği bölgenin sivillere kapalı olduğunu açıklamıştı. Ancak önceki gün, Şırnak Valisi, Gülyazı Sınır Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Onur Güney'in olayda kusuru bulunduğu için görev alınmasını talep etmişti. İçişleri Bakanlığı da bu talebin üzerine albayı görevden almıştı.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç olaydan sonra yaptığı açıklamada "Kasıt olmasa bile bir ihmal ya da zafiyetin söz konusu olup olamayacağı konusunda da incelemeler devam ediyor'' demişti.Arınç, resmi bir özür dilenmesini beklemenin "yanlış olduğunu" belirtmiş ancak ailelere tazminat verileceğini vurgulamıştı. Ölenlerin ailelerine 22'şer bin TL tazminat verileceği açıklanmıştı. Ancak CHP bu miktarın artırılması için girişimde bulunacağını duyurmuştu.