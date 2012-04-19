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Meclis, Türkiye'nin halini hackerdan dinledi

Emniyet Teşkilatı Bilişim Suçları Dairesi'nden yetkililerin kurduğu bağlantıyla hackerın görüntüsünün buzlanması kimliği üzerinde merak oluşturdu

19 Nisan 2012 18:53

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu, ''CodeFlu'' rumuzlu hackerı dinledi. Kimliğinin deşifre olmaması için telekonferansta yüzü buzlanan ve kimliği merak konusu olan hackerın muhalefete göre, Emniyet’le bir şekilde bağlantısı var.

 

Kırılamayacak sistem yok

 

33 yaşındaki bilgisayar korsanı en can alıcı soruları yanıtladı ve Türkiye’nin bir özetini yaptı.  “ Hiç bir sistem kırılamaz değil. İnternet olmasa bile İran’ın nükleer programına veya wikileaks belgelerine sabırla tek tek sızılabildi'' dedi.

 

'Meclis’in güvenlik duvarını kırması istendi'

 

Komisyon üyeleri, bilgisayar korsanından, Meclisin internet güvenlik duvarını aşarak ''Merhaba İnternet Komisyonu'' yazmasını istedi.  Korsan, “ etik olmaz’  diyerek reddetti. Korsan’a göre, Meclis'in internet güvenlik sistemi iyi çalışıyor. Ancak, “ Meclis'e saldırmak imkansız değil. Sadece zaman alır”.

 

Ünüvar: Korsan ‘beyaz şakalı olabilir'

 

Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar, bilgisayar korsanlarının şapkalarıyla tanındıklarına dikkat çekti.  ''beyaz şapkalı'' ve ''siyah şapkalı'' , “ gri şapkalı”  diye üçe ayrıldıklarını anlatan Ünüvar, “ beyaz şapkalı hackerların sistemlerin güvenlik açıklarını tespit edip ilgilileri uyardıklarını, siyah şapkalı olarak nitelendirilenlerin ise kötü niyetli kimseler olduğunu, sistemleri çökerttiklerini veya başka kötü amaçlar için kullandıklarını, girip şapkalıların ise iyi ile kötü arasında gidip geldiklerini anlattı.  “ CodeFlu. Beyaz şapkalı olabilir”.

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