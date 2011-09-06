-Meclis teşkilatına yeni yasa TBMM (A.A) - 06.09.2011 - TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası değişiyor. Alınan bilgiye göre, uzmanlar tarafından hazırlanan taslak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, ihtisas komisyonu başkanları ile Mecliste grubu bulunan siyasi parti gruplarına gönderilerek, görüşleri istendi. Halen yürürlükte olan yasa 19 maddeden oluşurken, 50 maddelik taslakta, teşkilat yapısı ayrıntılı olarak yer alıyor, tüm birimlerin görevleri ayrı ayrı belirlendi. Yasama uzmanlığı ve stenografların görevlerine de taslakta yer verildi. Taslakta, Genel sekreterlikte norm kadro ilke ve standartlarının uygulanması öngörülüyor. Meclis Başkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarım ve restorasyonu ile çevre düzenlemelerine ilişkin mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Yasası hükümlerine tabi olmayacak. Taslakta, emekliliği gelmiş Meclis personelinini emekli olması özendiriliyor. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde emeklilik başvurusu yapmış olanlara emeklilik ikramiyesi yüzde 40 fazlasıyla ödenecek. Bu şekilde emekli olanlardan boşalan kadro sayısının yüzde 40'ı hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde Mecliste norm kadro çalışması yapılacak. Buna göre tespit edilecek ihtiyaç fazlası personel, Genel sekreterlikçe açılan yazılı sınavlarla alınanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmeleri amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek üzere Başbakanlığa sunulacak. TBMM Genel Sekreteri'ne diplomatik pasaport verilmesi öngörülen Taslakta, ''Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri''ne ilişkin hükümler ise aynen korundu. Taslak, istenen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından son şeklini alarak teklif haline getirilecek.