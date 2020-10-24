"Meclis'ten geçen yasa taslağı ile kayıtlı çalışan 1 milyondan fazla kişi patron baskısıyla kısa çalışmaya geçmek zorunda kalabilir"

AKP'li milletvekillerinin gençlerin işe girişlerini kolaylaştırmak amacıyla getirdiği 25 yaş altı, 50 yaş üstü vatandaşların esnek çalışmasına yol açacak düzenlemenin maddeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'li milletvekillerin oylarıyla kabul edildi. Ancak sendikalar yasa Meclis'ten geçen yasa tasarısındaki söz konusu madde ile halen kayıtlı çalışan 1 milyondan daha fazla kişinin patronların baskısıyla kısa çalışmaya geçmek zorunda kalabileceğini söylüyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, AKP Milletvekili Cemal Öztürk, düzenleme yasalaştığında halen düzenli çalışan yaklaşık 1 milyon gencin kısa çalışma sistemine geçmesini beklediklerini söyledi. Kısa çalışmaya geçen gençlerin maaşları düşecek, işten atılmaları kolaylaşacak, kıdem ve ihbar tazminatı hakları kaybolacak.

AKP, kayıtsız çalışan 877 bin kişinin kısa çalışmayla kayıt altına gireceğin düşüncesinde

Komisyonda konuşan AKP Milletvekili Cemal Öztürk, 25 yaş altında 3 milyon 449 bin 393 gencin kayıtlı, 1 milyon 754 bin gencin ise kayıt dışı çalıştığını bildirdi. Öztürk, düzenlemenin yasalaşması halinde bu 3.5 milyon gençten yüzde 25'nin (862 bin kişi) kısa çalışma modeline geçmesini beklediklerini söyledi. Öztürk kayıtsız çalışanların ise yarısının (877 bin kişi) kısa çalışmayla kayıt altına gireceğini belirtti. Öztürk'ün bu açıklaması, halen düzenli bir işte tam zamanlı olarak çalışıp tam maaş alan en az 862 bin gencin kısa çalışma modeline geçeceği, dolayısıyla bu gençlerin maaşının düşeceği ve kıdem haklarını kaybedeceği anlamına geliyor.

"Köle düzeniyle çalıştırılacak genç işçi sayısı artacak"

Sendikacılar, kayıtlı çalışanlar için açıklanan 862 bin rakamının iyimser olduğunu, halen kayıtlı çalışan 1 milyondan daha fazla kişinin patronların baskısıyla kısa çalışmaya geçmek zorunda kalabileceğini söylediler.

Yasa çıktıktan sonra işverenlerin bu kesimi tam zamanlı ve iş güvenceli çalıştırmak istemeyeceğini belirten sendikacılar, köle düzeniyle çalıştırılacak genç işçi sayısın çok daha yukarılara çıkabileceği uyarısında bulundular.

Yasadaki madde ne getiriyor? Komisyonda kabul edilen maddelere göre, işverenler 25 yaş altı 50 yaş üstü insanları belirli süreli sözleşme şartına takılmadan esnek çalışma modelleriyle çalıştırabilecek. Üstelik bu sayede işverenlerin devlete ödemesi gereken prim yükü azalacak, maaş yükü düşecek. Esnek çalışma modeline geçecek işçilerin ise maaşları düşüp, primleri eksileceği için emekli olma süreleri uzayacak, işten atılmaları kolaylayacak. Bu işçiler işten atıldıklarında ise kıdem ve ihbar tazminatı alamayacaklar, mahkemelere işe dönüş davası açamayacaklar.

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