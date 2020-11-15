Meclis‘ten bakanlara ‘saygınlık’ çıkışı; önergeler için 229 ayrı yazı gönderildi

TBMM’de milletvekillerinin tek denetleme mekanizması olan yazılı soru önergeleri, Meclis yönetimi ile bakanları karşı karşıya getirdi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Yanıtlar, 100 yaşındaki Meclis’in saygınlığını zedeliyor” diyen İyi Partili Muhammet Naci Cinisli’ye, “Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ile bakanlara zamanında yanıtlanmayan önergeler için 229 ayrı yazı gönderildi” dedi.

Meclis’in bu yıl yüzüncü yaşını kutladığını ancak son dönemde itibarını yitirdiğini kaydeden İyi Parti Milletvekili Naci Cinisli, Cumhurbaşkanlığının ve bakanların yazılı soru önergelerine yanıt vermediğini dile getirdi. Milletvekillerinin dikkate alınmadığını vurgulayan Cinisli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, "Anayasa’ya uygun hareket edilmediğini kaydetmek için Yürütme organlarına yazılı tenkitte bulunmak gündeminizde midir?” diye sordu.

Önergeye yanıtı TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç verdi. Birçok kez önerge muhatapları ile temasa geçildiğini ifade eden Bilgiç, “5 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara yöneltilmiş olan ve süresi içinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergeleri, 120 ayrı gelen kağıt listesinde ilan edilmiş olup bu durum gönderilen 229 ayrı yazı ile bildirilmiştir” dedi. Yürütme organına, “saygınlık” hatırlatmasıyla bildirimlerde bulunulduğunu bildiren Bilgiç, “Yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması gerektiği iletilmiştir” ifadelerini kullandı.