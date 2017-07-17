Meclis, temmuz sonuna kadar çalışacak

AKP, TBMM Genel Kurulu’nun bu ayın sonuna kadar çalışmasını öngören grup önerisini Genel Kurul’a sundu. AKP oylarıyla kabul edilen öneriye göre, “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı” gündemin birinci ve ikinci sırasına alındı.

Genel Kurul’un yarın 18 Temmuz ile gelecek hatta 25 Temmuz’da özlü sorular görüşülmeyecek. Genel Kurul, haftalık çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında, ay sonuna kadar cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de çalışacak.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, öneriyle ilgili Genel Kurulda şunları söyledi:

“Grup önerimizle gündemin 1'inci sırasına 490 sıra sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı alıyoruz. Yine, grup önerimizle gündemin 2'nci sırasına 491 sıra sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nı alıyoruz; toplam 40 madde ve iki bölümden oluşuyor. Yine, 490 sıra sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla birlikte ikisinin de temel yasa olarak görüşülmesini grup önerimizle öneriyoruz. Ayrıca, yine grup önerimizde OHAL tezkeresinin ve yurt dışına asker göndermeyle ilgili (3/1165) ve (3/1166) sayılı Başbakanlık tezkerelerinin bugün itibarıyla görüşülmesini grup önerimizle öneriyoruz. Ayrıca, 18 Temmuz yani salı günkü birleşimde 464 sıra sayılı Kanun Tasarısı'na kadar olan işlerin tamamlanmasının, bu arada 18 ve 25 Temmuz Salı günleri sözlü soruların görüşülmemesini öneriyoruz. Yine, 31 Temmuza kadar çalışma günleri dışında olan pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri Genel Kurul 14.00'te açılarak gündemdeki kanun teklifleri ve tasarıların görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, Genel Kurul onay verirse grup önerimizin kabulü hâlinde, Meclisi çalıştırmayı öneriyoruz.”