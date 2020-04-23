TBMM 23 Nisan özel oturumunda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar konuşunca NTV, CNNTürk ve HaberTürk reklam arasına gitti

TBMM 23 Nisan özel oturumunda söz alanlardan sıra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a gelince NTV, CNNTürk ve HaberTürk reklam arası verdi, aranın ardından konuşma 4 dakika şeklinde verildi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşmasına ise CNNTürk ve NTV hiç yer vermezken, HaberTürk'ün ise konuşma devam ederken yayını kestiği görüldü.

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç duruma, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Mithat Sancar konuşmasına başlayınca özel TV'ler yayından çıkıyor. 100'üncü yılda sansür, dışlama ve ayrımcılık bu işte. Demokratik olmayan bir dönemin sansürcü medyası" diyerek tepki gösterdi.

"Meclis Genel Kurulu konuşmam sırasında canlı yayınlar kesilmiş; bu ancak haklılığımızı gösterir"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuşmasında da TV kanallarının yayını kestiği görüldü. Baş, sosyal medya hesabından, "23 Nisan özel oturumuyla toplanan TBMM Genel Kurulu konuşmam sırasında canlı yayınlar kesilmiş. Bu ancak haklılığımızı gösterir. Halkın sesinin Meclis kürsüsüne yansımasını da sesimizin halka ulaşmasını da engelleyemezler" diyerek tepki gösterdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Baş’ın konuşma yaptığı sırada TV kanallarının yayını kesmesine Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Dikmen, "Türkiye İşçi Partisi adına 23 Nisan Meclis konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Erkan Baş’ın konuşması TRT yayınında kesildi. Niye? Bu mudur yayıncılık?" diye yazdı.