Meclis'te tek başına

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı biraraya gelemediği için toplanamadı. Meclis'in bugünkü oturumuna katılan tek isim ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

Habertürk'ün haberine göre, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti

TBMM'nin bugünkü gündeminde, gündeme ilişkin milletvekillerinin söz alması bekleniyordu. Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM'nin bugünkü oturumuna katılan tek ismin TİP Genel Başkanı Erkan Baş olması ise dikkat çekti.