Meclis’te pestisit paniği

Eray GÖRGÜLÜ

Ölümcül sağlık sorunlarına yol açtığı bilinen tarım zehirlerinden (pestisit) biri olan glifosat etken maddeli bir ilacın TBMM kampüsünde denetimsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. İşçilerle yaşadığı diyaloğu Müsilaj Komisyonu’nda anlatan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turhan, “‘Nedir bu attığınız?’ dedim. ‘Vallahi bilmiyoruz’ dediler. Kutunun fotoğrafından glifosat olduğunu öğrendim. Meclis’te dahi bu kadar denetimsiz uygulanan glifosat gibi bir tarım zehrinin etrafta nasıl yaygın kullanıldığını varın siz düşünün” dedi.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorununu araştırmak için kurulan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nda, tarım sektöründe denetimsiz şekilde kullanılan pestisitler de gündeme geldi. Herbisit sınıfına giren bir pestisit olan glifosatın TBMM kampüsünde denetimsiz bir şekilde kullanıldığına dikkat çeken HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turhan, kampüste işçilerle yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:

“Pestisitler son derece denetimsiz biçimde kullanılıyor. Glisofat, Bayer’in “Roundup” adlı ilacı biliyorsunuz, ABD’de 9 milyar civarında astronomik bir tazminat ödemek zorunda kaldı ve dünyanın muhtelif yerlerinde yasaklanmış, bizde de yasaklandı geçtiğimiz aylarda. Bu nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Meclis’te kullanılıyor, yanlış duymandınız, Meclis’te “Roundup” ilacı kullanılıyor.

“Vallahi bilmiyoruz, bize verdiler”

Sordum işçilere böyle süt gibi bir sıvı sıkıyorlar, taşların arasındaki otları öldürmek için. Bu bir herbisit bu arada. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Ot ilacı atıyoruz vekilim’ dedi. ‘Nedir bu attığınız?’ dedim. ‘Vallahi bilmiyoruz, bize verdiler…’ Oysa onlara da yazık, teneffüs ettikleri için onlara da yazık, burada çalışan bütün personele yazık. Sonra kutunun fotoğrafını aldığımda bunun glifosat olduğunu öğrendim ve bu konuda Sayın Meclis Başkanından randevu aldım, konuştum ama bir geri dönüş olmadı, ne oldu bilmiyorum.

Meclis’te böyleyse gerisini siz düşünün

Şundan söylüyorum: Yani, ‘Meclis çok izole, buraya çok dikkat edelim de memleketin gerisi ne olursa olsun’ falan demiyorum tabii ki: Meclis’te dahi bu kadar denetimsiz uygulanan glifosat gibi bir tarım zehrinin etrafta nasıl yaygın kullanıldığını varın siz düşünün ve bununla birlikte bu pestisitlerin toplamda Marmara ekolojisi üzerinde ne kadar olumsuz etkileri olacağını bir düşünelim, olağanüstü olumsuz etkilerinin olacağı mümkün. Ben bu konuda bir alan araştırması yaptım arkadaşlar. Ne yazık ki bu pestisitler, yasaklananlar dahil olmak üzere üretiliyor, tezgahlara koymuyorlar bayiler, çeşitli biçimlerde bunları alabilmeniz mümkündür.”

Pakdemirli: Yabancı ota karşı kullanımı serbest

Turhan’ın iddialarına yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Türkiye’de glifosatın yabancı ota karşı kullanımının serbest olduğunu söyledi. 2009’dan beri 213 aktif maddeyi yasakladıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi: “Yani daha da yasaklanmalı mı? Elbette. Zararlı ne varsa bana göre belli bir termin içerisinde mutlaka yasaklamak gerekiyor. Glifosatın ülkemizde bir tek yabancı ota karşı kullanımı serbest. Avrupa Birliğinde yine yabancı otta onlar da kullanıyorlar. Avrupa Birliğinden daha önce almış olduğumuz bu pestisitlerle ilgili kararlar var. Burada bitki korunma ürünlerinin kullanım durumuna baktığımız zaman Türkiye, Yunanistan’dan da geride yani iyi anlamda geride, Panama’dan da İspanya’dan da Almanya’dan da Avusturya’dan da Katar’dan da birçok ülkeden aslında daha geride ama şunu da unutmamamız lazım. Yani bu kullanım da artıyor, bunu da artırmamamız lazım.”

Daha fazla eğitimle üstesinden geliriz

Yani eğer ucunu bırakırsak ve bu konuda gerekli eğitim faaliyetlerini yapmazsak bu kullanım artar. Biraz tabii köylümüzün refah seviyesi artmasıyla beraber, ‘Daha çok atayım, daha çok ürün alayım’ gibi bir yaklaşıma bazen girilebiliyor, burada daha fazla eğitimle bu işin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye’nin bugün itibarıyla burada karnesi ortalarda yani birçok ülkeden iyi durumda, birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda ama bunun da bizi rahatlığa sevk etmemesi gerekir diye düşünüyorum.”