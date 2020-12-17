Meclis'te 'namussuz' gerilimi: AKP'li Eyüp Özsoy uyarı cezası aldı

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde, AKP ve CHP'li Milletvekilleri arasında 'namussuz' tartışması yaşandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Aradan sonra AKP'li Eyüp Özsoy’a uyarı cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi devam ederken sık sık gerginlikler yaşanıyor. AKP İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında bütçeden bahsederek, şunları söyledi:

"Yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da bu bütçenin içerisinde yok"

"’Bu bütçe yerli ve millî değil' denildi, bu bütçede yerli ve milli otomobilimiz var, İHA’larımız var, SİHA’larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna ‘Satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçenin içerisinde yok. Ayrıca ülkesini başka ülkelere şikâyet edip yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da bu bütçenin içerisinde yok. ‘Bu bütçede kadınlar yok' diyorlar, bu bütçede elbette kadınlar var ancak bir kadın tacize ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta ‘Olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok.

“Bu yiğitliğe sığmaz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir televizyon kanalında yapılan montajın kendisini ilgilendirmediğini kaydederek, “Bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP’de de olur, AKP’de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. ‘Herkesin öyle olması lazım' dediği konuşmanın ilk cümlesini alıp bir kadın milletvekiline ‘Namussuzlar' dersen bu, yiğitliğe de sığmaz, ismini aldığın ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmaz” şeklinde konuştu.

"Ben, tecavüzü, tacize uğrayana sessiz kalana ‘namussuz' dedim"

AKP İstanbul milletvekili Özsoy, ise “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Bakanlarımız geliyor, ‘sen öyle konuşamazsın, milletvekilleri konuşur' diyorsunuz. Biz çıkıyoruz, konuşuyoruz, ‘öyle konuşamazsın' diyorsunuz. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz, hiçbir konuşmamda isim vermedim. Ben kimsenin ismini vermedim. Sayın Grup Başkanvekili Ali Mahir Bey’in ismini verdi. Ben tecavüzü, tacize uğrayana sessiz kalana ‘namussuz' dedim.”

HDP'li Beştaş'tan "uyarın" talebi

HDP’li Beştaş, Özsoy'un uyarılması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, özensiz şekilde bütçe anlatması gerekirken ahlak dışı bir konuşma yaptığını belirtti.

AKP’li Özsoy’a uyarı cezası verildi

CHP Grup Başkanvekili Özel, kendisinin daha önce söylediği sözleri aktararak, “Bir muhataplık ilişkisi kuracaksın. ‘Bu konuda bir söz söyleseydiniz' diyeceksin. CHP'ye ben temsil ediyorum, benim söylediğim çok net. ‘Ordu satılmıştır' diyen alçakların bütçesi değildir' diyeceksiniz. ‘Ordu satılmıştır' dediğiniz arkadaşımız, bir cümle sonra ‘tank paleti kastediyorum. Ordunun bir postalını satılmasını kabul etmem, değil Mehmetçiğin'” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Aradan sonra TBMM Süreyya Sadi bilgiç, AKP’li Eyüp Özsoy'a uyarı cezası verdi.