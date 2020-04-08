Meclis'te MHP ve HDP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü; oturuma ara verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) MHP ve HDP grupları arasında tartışmada milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Genel Kurulda Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isteyince Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısını lanetledi, HDP'yi kast ederek 'terör sevici' göndermesinde bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un "Hainleri affetmemizi kimse beklemesin" sözlerinin ardından milletvekilleri oturdukları sıralardan kalkarken, TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi.