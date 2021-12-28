Meclis'te kripto para toplantısı: Yeni düzenleme neleri içeriyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta 'Kripto Para Yasası’nın hazır olduğu ve gecikmeden Meclis’e getirileceğini söylemesinin ardından bu alandaki çalışmalara hız verildi. TBMM’de yarın AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak. Teklifin önümüzdeki ay Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; yeni kripto para düzenlemesinde belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınacak. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme, 'kara paranın' önlenmesini amaçlıyor. Buna göre denetim artırılacak ve sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak. Sistemdeki şirketlere alt yapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olması da bekleniyor. Yine, şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor.

Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alacak. Kripto varlık şirketlerinin sermaye piyasası kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.