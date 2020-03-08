Meclis'te Koronavirüs tedbirleri; "Tuzlu suyla günde birkaç kere gargara yapmak lazım"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın hastalığa ilişkin broşürler asırlırken MHP'li Hayati Arkaz milletvekillerine tuzlu su ile gargara yapmaları konusunda öneride bulundu. Arkaz, "Koronavirüs güneşi sevmez" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Meclis’in birçok noktasında alkol bazlı el antiseptiği konuldu. Doktor olan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Kalabalık ortamlarda solunum yoluyla salgına dönüşen hastalık için “büyükşehir hastalığı” yorumu yapan Arkaz, ateş, baş ağrısı ve öksürük belirtilerinin dikkate alınmasını istedi. Arkaz tedavisi olmayan, aşısı bulunmayan hastalık için istirahat, dengeli beslenme, egzersizin önemine dikkati çekti.

Arkaz, “Bir de tuzlu suyla günde birkaç kere gargara yapmak lazım. Güneş ışığını Koronavirüs sevmez, önümüz yaz. Ben ülkemiz için büyük bir tehlike görmüyorum, tedbirler alınmıştır” dedi.