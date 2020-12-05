Meclis’te ‘hukuk reformu’ görüşmeleri: Adalet Bakanı Gül muhalefetin önerilerini topladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu hukuk reformu çalışmaları çerçevesinde TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda muhalefetin önerilerini dinledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasından, savcıların resen soruşturma başlatma kurallarına kadar bir dizi konu görüşülen toplantıda Bakan Gül, muhalefetin yargıya müdahale eleştirileri üzerine, “Bir gün tek bir yargı mensubunu arayıp, şunu yapın, bunu yapmayım denedim” ifadesini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, söz konusu toplantıda eleştiriler şu noktalarda toplandı: