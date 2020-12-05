Meclis’te ‘hukuk reformu’ görüşmeleri: Adalet Bakanı Gül muhalefetin önerilerini topladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu hukuk reformu çalışmaları çerçevesinde TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda muhalefetin önerilerini dinledi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasından, savcıların resen soruşturma başlatma kurallarına kadar bir dizi konu görüşülen toplantıda Bakan Gül, muhalefetin yargıya müdahale eleştirileri üzerine, “Bir gün tek bir yargı mensubunu arayıp, şunu yapın, bunu yapmayım denedim” ifadesini kullandı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, söz konusu toplantıda eleştiriler şu noktalarda toplandı:
- Hâkim ve savcıların göreve alınmasına ilişkin evrensel kriterler uygulanmalı. Birbirinden farklı kararlar çıkıyor, sonra o hâkimin geçmişi araştırılıyor. Bunlar kararları tartışılır hale getiriyor. İdeolojik bakıştan vazgeçilmeli.
- AYM kararlarının mahkemeler tarafından uygulanmaması anlaşılır gibi değil, Anayasa çok açık ve net. Mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymasını sağlayacak düzenlemeler yapmalısınız.
- Adliye de acil işler dışında kapatılmalı. Pandemi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Tutukluluk gibi duruşmalar dışındaki davalara bakılmamalı.
- Güvenlikçi bakış açısıyla davalara yaklaşan hâkim ve savcıların verdiği kararlar çok tartışmalı. Bu yönde baskı olduğuna ilişkin değerlendirmeler var.
- Resen soruşturmanın uygulanmaması da anlaşılır gibi değil. Ankara savcısı ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanına yönelik tehditlere ilişkin resen soruşturma başlatmıyor.