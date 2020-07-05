Meclis’te 'Führer' tartışması; AKP ve CHP'liler arasına pet şişedeki suyla sınır çizildi

TBMM Adalet Komisyonu’nda ‘çoklu baro’ tasarısı görüşmeleri dün sabaha kadar sürünce partiler arası gerilimler ve arbedeler yaşandı. AKP'li Tunç'un İsmet İnönü’ye ‘Führer’ benzetmesiyle iyice gerginleşen ortam, İyi Parti milletvekili Erel’in gruplar arasına pet şişedeki suyla sınır çizmesiyle yatıştı.

Görüşmeyi yürüten AKP Başkanvekili Yılmaz Tunç’un, “İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz” sözleriyle tırmanan gerilim, “cibilliyet” suçlaması ve karşılıklı hakaret ifadeleriyle sürdü. Birbirlerinin üzerine yürüyen CHP ve AKP milletvekillerini HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ayırmaya çalıştı. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in gruplar arasına pet şişedeki suyla salonun ortasına sınır çizmesiyle gülüşmeler başlayınca ortam yatıştı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, komisyondaki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

Yunus Emre (CHP): İsmet Paşa’nın bu Gazi Meclis’te bir sözü vardır ‘Suçluların telaşı içerisindesiniz’ diye. Bu telaşınızı da ona yoruyorum Sayın Başkan.

Yılmaz Tunç (AK Parti): İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)

Yunus Emre (CHP): Atatürk’ün Meclisinde kimse İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemez!

Özkan Yalım (CHP): Bu ne demek ya! Sözünü geri al. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına böyle hakaret edemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ diyor, duymuyor musun?

Aydın Özer (CHP): İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Olmaz böyle şey! Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyeceksiniz, cevabı aldıktan sonra da sinirleneceksiniz.

Suzan Şahin (CHP): Özür dileyeceksin. Gerine gerine oturduğun koltuk İnönü’nün koltuğu.

Yılmaz Tunç (AK Parti): ‘Führer’ demedik, ‘Führer’in mektubu’ dedik.