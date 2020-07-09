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Meclis'te bir ilk: MHP ldieri Bahçeli, İyi Parti’nin teklifine ‘kabul’ oyu verdi

09 Temmuz 2020 08:25

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti Denizli Milletvekili Öztürk’ün, “Denizli’de Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi” için yapılan oylamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kabul yönünde el kaldırması üzerine, MHP milletvekilleri de kabul oyu kullandı.

Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin “kabul” yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi.

"Devlet Bey jest yaptı sağ olsun"

Hürriyet’ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Öztürk, “Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan’ın (TBMM Başkanvekili Celal Adan) gözünden kaçtı. Yanına gidip, ‘Bizim kanun teklifini yedin’ dediğimde bana, ‘Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et’ dedi” ifadelerini kullandı.

 

 

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