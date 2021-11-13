Meclis'te Bakan Kurum ile HDP'liler arasında “Sedat Peker” gerginliği; “Haddini bil”

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını gündeme geldi. Peker'in iddiaları hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, “Kimse arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendisine bakacak” dedi. Bakan Kurum ayrıca, “Sırtına vesayeti, cuntayı, mafyayı, FETÖ’yü, PKK’yi dayayıp millete parmak sallama dönemi, AK Parti döneminde bitmiştir” ifadesini kullandı. HDP'liler Kurum'a "Haddini bil” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Bakan Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi. HDP’li Gergerlioğlu da Sedat Peker’in iddialarını gündeme getirerek “Çevre Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’ın FETÖ’den suçlandığı bu minvalde evrak düzenlendiği ve şantajla müdüre iş yaptırıldığı belgelerle dile getirilmişti. Peker, bakanlığı Sadık Soylu’nun yönettiğini iddia etmişti. Bunlara ne dersiniz?” sorusunu yöneltti.

Bakan Kurum'dan Sedat Peker'in Sadık Soylu iddiasına sert yanıt

Soruya tepki gösteren Kurum, şunları kaydetti:

“Kimse arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendisine bakacak. Şu anda iş tuttuğu kökü dışarıda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak.”

Oturuma ara verildi

Kurum’un bu sözleri üzerine HDP’li vekiller, “Haddini bil” diyerek Kurum’a tepki gösterdi. Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

Aradan sonra tekrar söz alan Gergerlioğlu, “İktidara bağımlı savcılar harekete geçmiyor. İşte, bu yüzden biz Sayın Bakan’a Sedat Peker’in iddialarını sorduk. Kendisi yalan ifadelerini söylemeye devam ediyor” dedi.