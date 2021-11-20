Meclis’te Prof. Eraslan'dan tartışma yaratan Merkel tanımlaması: Çirkinliğinden de anlarsınız...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, bir akademisyenin tartışma yaratan bir konuşmasına sahne oldu. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in fotoğrafını gösterirken “Çirkinliğinden de anlarsınız” ifadesini kullandı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ı da dinledi. Milletvekillerine sunum yapan Eraslan, internette yayılan yanlış bilgilere örnek gösterirken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gençlik fotoğrafını gösterdi.

"Düzeltin lütfen" uyarısı

Üç kadını içeren ve sosyal medyada, “Soldaki kız Almanya Başbakanı, sağdaki İngiltere Başbakanı, ortadaki ABD’nin CIA Başkan Adayı” notuyla viral olan siyah beyaz fotoğrafı gösteren ve fotoğrafta, “İngiltere Başbakanı” ve “ABD’nin CIA Başkan Adayı” olarak tanıtılan kişilerin aslında o kişiler olmadığını anlatan Eraslan, fotoğrafta yalnızca Merkel’in olduğunu belirterek, “Bu resim de çok viraldir. Şimdi oturup düşünelim, bunlar kim? Halbuki tek doğru olan ki çirkinliğinden anlarsınız Merkel’dir” dedi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Hüseyin Yaman, “Düzeltin lütfen” sözleriyle Eraslan'ı uyardı.

Yayman, "Öyle demeyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sözünüzü geri alın. Sayın Başkanım amacını aşan bir ifade oldu. Sayın Merkel değerli bir liderdir, kadındır, Almanya'yı da çok önemli bir biçimde yönetmiştir" ifadelerini kullandı.

7-12 yaş uyarısı

Yaşları 7-12 arasında değişen kız çocuklarının fenomen olmak ve beğeni almak için Instagram ve TikTok gibi uygulamalar üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirdiğini de savunan Eraslan, “Ülkemizde sosyal medya üzerinden canlı yayın terörü yaşanıyor" ifadesini de kullandı. Eraslan, uygulamalarda yaş sınırına dikkat edilmediğini kaydederek, “Kullanıcılar tarafından birbirlerine gönderilen çıplak resimler kayda alınıyor ve sonrasında kullanılıyor” dedi.