Meclis'te 'ahlâksız teklif' tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, derneklere kayyım atanmasının önünü açan kanun teklifi için 'ahlâksız teklif' ifadesini kullanması Meclis'te tartışmaya neden oldu. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Genç milletvekilisiniz, aktivist yönünüzü biliyorum, ancak bazı ifadeleriniz hakikaten eleştiri sınırlarını aşan ifadelerdi" sözleriyle Kadıgil'e tepki gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bütçe görüşmelerindeki ifadelerini anımsatırken, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Bu kürsüde konuştuğum için AKP'li bir kadın milletvekili bana ‘Şerefsiz’ dedi. Sizler de bir kınamaya bile müsaade etmediniz. Eşitlikçi olun, hakkaniyetli olun" diye konuştu.

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Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Görüşmelerin dünkü bölümünde "ahlâksız teklif" gerilimi yaşandı.

Teklif üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil şöyle konuştu:

"Üzerine söz aldığım 12. madde de bu ahlâksız teklifin diğer maddeleri gibi evlere şenlik. Bu teklif hem Anayasa’ya hem uluslararası sözleşmelere aykırı. Gerçi Anayasa takmamayı marifet sanan bir cenaha bunları söyleyince artık benim gülesim geliyor! Zira malum sizi bağlayan şey ne AYM ne AİHM, ne kanunlar, ne anayasa, ne evrensel hukuk kuralları! Varsa yoksa saray ve eşrafının hezeyanları! Başka ne dayatılıyorsunuz peki bu ahlâksız teklifte? Seçimle ve mertçe kazanamadığınız belediyelere kayyumlarla çöktüğünüz yetmemiş olacak, şimdi de derneklere kayyum atayarak çökme peşindesiniz. Saray yalakası olmayan her canlının terör soruşturmasını tadacağı güzel ülkemde oldu da dernek yöneticilerinden biri hakkında bir soruşturma açılırsa hem kişi görevden alınacak, yetmedi kayyum atanacak, yetmedi jet hızıyla derneğin faaliyeti durdurulacak!"

"Bazı ifadeleriniz eleştiri sınırlarını aşan ifadelerdi"

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Sayın Kadıgil, genç milletvekilisiniz, aktivist yönünüzü biliyorum, ona bir şey demiyorum, ancak bazı ifadeleriniz hakikaten eleştiri sınırlarını aşan ifadelerdi. Bir kere, milletvekilleri tarafından verilmiş bir teklifin bir ‘ahlâksız teklif’ olarak kürsüden nitelendirilmesi kesinlikle doğru bir ifade değil" dedi. Kadıgil, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, "Eğer ki yasa başlığı altında metne sinsice içine bir şey yediriliyorsa bu, ahlâksız bir tekliftir" dedi.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Siyasi terminolojide ahlâkla, etikle ilgili konular defalarca mahkemeye gitmiştir ve eleştiri sınırları içerisinde kabul edilmiştir ve bir siyasetçinin konuşurken etik kurallardan bahsetmesi kadar doğal bir şey yoktur" diye konuştu.

"Bütün gruplara eşit yaklaşılması gerektiğine inanıyorum"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Bilgiç’in kullandığı "Gençsiniz, heyecanlısınız" sözlerini talihsiz bulduğunu söyleyerek, "Doğrusu hassasiyetinizi gördüm ancak bu Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Meclis tarihinin görmediği ve umarım, bir daha görmeyeceği hakaretler ve aşağılamalar yaşandı ve maalesef, yine o gün siz yönetiyordunuz. Yani burada ‘ahlâksız teklif’le İçişleri Bakanı’nın söylediği o kavramları bir daha kullanmayacağım meşrulaştırmamak için ve başka kavramları da. Burada hakikaten bütün gruplara eşit yaklaşılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Kınamaya bile müsaade etmediniz"

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da "Bu kürsüde konuştuğum için AKP'li bir kadın milletvekili bana ‘Şerefsiz’ dedi ve Naci Hoca o sözü aldı, değiştirdi, götürdü, getirdi ve sizler de bir kınamaya bile müsaade etmediniz. Bugün Sera Vekilimizin, arkadaşımızın burada söylediği ‘ahlâksız teklif’e mi takılıyorsunuz? O gün size yakıştıramadım, bugün de size de yakıştırmıyorum. Eşitlikçi olun, hakkaniyetli olun. Size daha önce de söyledim; kibrin olduğu sağduyunun olmadığı yerde felaket vardır ve sizi bu felaket bekliyor" dedi. (ANKA)