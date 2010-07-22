-MECLİS, TATİLE GİRİYOR TBMM (A.A) - 22.07.2010 - Meclis, gündemindeki 6 tasarı ve 1 teklif yasalaştıktan sonra tatile girecek. AK Parti, Danışma Kurulu toplanmadığın için gündeme ilişkin grup önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi. Kabul edilen öneriye göre, Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ile Antlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı gündemin 4. sırasına, Türkiye ile Suriye Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ise 7. sıraya alındı. Minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşımanın cezasının 50 TL olarak belirlenmesini öngören Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündemin 8. sırasına konuldu. Genel Kurul, bugün, sıradaki kanun tasarıları ile söz konusu teklifin bitimine kadar çalışacak, bitirilememesi halinde ise Meclis yarın da çalışacak ve ardından 1 Ekim tarihine kadar tatile girecek. Genel Kurul gündeminde sırada yer alan ve yasalaştırılması öngörülen tasarılar şöyle: -Ağırlıklı olarak Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören ''torba'' tasarı. -Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ile Antlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı -Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı -Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı -Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı -İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı -Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. -ÖNERİYE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER- AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, AK Parti'nin grup önerisi lehinde söz alarak, Meclisin uzun ve yorucu bir çalışma dönemi geçirildiğini söyledi. ''Aynı zamanda çok verimli bir çalışma dönemi oldu'' diyen Canikli, referandum süreci nedeniyle milletvekillerinin çok fazla tatil yapma imkanı bulamayacaklarına dikkati çekti. Canikli, ''O yüzden, Genel Kurul çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da Meclis'in zaten tatile girdiği görüşünü dile getirerek, ''Dikkatlice bakarsanız sıralar bunu söylüyor. Biz, yenilenebilir enerjiye ilişkin kanun çıkarılmadan tatile girilmesini uygun bulmuyoruz'' diye konuştu. Meclisin çalışma takvimine ilişkin gündemin bir türlü düzene kavuşturulamadığını öne süren Şandır, bu nedenle huzurlu bir dönem geçirilemediğini söyledi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, ''Çalışmalar bir program dahilinde yürütülemedi. Meclis, verimsiz fakat kendisini çok yoran bir tempoda çalıştı. Bu durum, iktidarın gündemi yakalamada yaşadığı beceriksizliğin göstergesidir'' diye konuştu. Genel Kurulda, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin ''torba'' tasarının ikinci bölümünün maddelerinin görüşülmesine başlandı.