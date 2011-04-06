-MECLİS TATİLE GİRİYOR TBMM (A.A) - 06.04.2011 - TBMM, 12 Nisan Salı gününden itibaren tatile girecek. TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri dolayısıyla tatil edilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin tasarılar gündemin ön sıralarına çekildi. Meclis'in de 12 Haziran pazar günü yapılacak 24. Dönem milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçlarının, Milletvekilliği Seçimi Kanunu ve TBMM İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarında ilanını takip eden 5. gün saat 15.00'de toplanmak üzere, 12 Nisan Salı gününden itibaren tatile girmesi kararlaştırıldı.