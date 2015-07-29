AKP, ‘gizli oturum’ önergesini neden vermedi?

CHP'nin çağrısıyla bugün 15.00'te olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nun kapalı yapılması ihtimalı vardı. AKP'nin terör ve Suruç olaylarıyla ilgili toplanacak Genel Kurul'un kapalı yapılmasını istediği belirtiliyordu. Ancak beklenidiği gibi olmadı. TBMM Genel Kurulu’nun terör gündemli olağanüstü toplantısı gizli oturumla yapılmadı.

AKP, oturumun ‘gizli ‘ yapılması için hazırladığı ‘kapalılık’ önergesini sunmadı. Kulislerde iki farklı görüş var. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görüşmelerin açık olmasından yana tavır koyduğu. Ayrıca, AKP Grubunun bir kısmının ‘bizim gizlimiz saklımız yok’ diyerek karşı çıkışlarının etkili olduğu söyleniyor. AKP’nin kapalı oturum önergesine MHP’den de destek gelmediği dikkat çekiyor.

CHP’nin çağrısıyla toplanan Genel Kurul’da, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç’la ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oylanacak.