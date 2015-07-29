T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP, ‘gizli oturum’ önergesini neden vermedi?

TBMM Genel Kurulu’nun terör gündemli olağanüstü toplantısı gizli oturumla yapılmadı

29 Temmuz 2015 14:26

Hülya Karabağlı

CHP'nin çağrısıyla bugün 15.00'te olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nun kapalı yapılması ihtimalı vardı. AKP'nin terör ve Suruç olaylarıyla ilgili toplanacak Genel Kurul'un kapalı yapılmasını istediği belirtiliyordu. Ancak beklenidiği gibi olmadı. TBMM Genel Kurulu’nun terör gündemli olağanüstü toplantısı gizli oturumla yapılmadı.

AKP, oturumun ‘gizli ‘ yapılması için hazırladığı ‘kapalılık’ önergesini sunmadı. Kulislerde iki farklı görüş var. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görüşmelerin açık olmasından yana tavır koyduğu. Ayrıca, AKP Grubunun bir kısmının  ‘bizim gizlimiz saklımız yok’ diyerek karşı çıkışlarının etkili olduğu söyleniyor. AKP’nin kapalı oturum önergesine MHP’den de destek gelmediği dikkat çekiyor.

CHP’nin çağrısıyla toplanan Genel Kurul’da, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç’la ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oylanacak.

ETİKETLER

meclis genel kuruluchpakpmhphdpsuruçterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24