Meclis'te Suriye ve Irak tezkeresi görüşmesi başladı

AKP hükümetinin 2 Ekim 2014 tarihinde TBMM’den geçirdiği dün süresi dolan Suriye ve Irak’ı da kapsayan ‘sınır ötesi’ harekat tezkeresi için Meclis toplandı.

TBMM Başkanvekili Koray Aydın, birleşimi açtıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, "Buradan vereceğimiz güzel mesajlar ve aldığımız kararlar, ülkemizin en ücra köşelerinde yankı bulmakta, ülkemizin ve milletimizin birliğine ve dirliğine katkı sunmaktadır. Buradaki tutum ve davranışlarımızla seçimlere daha hoşgörülü bir atmosferde gitmek için öncü ve örnek olabiliriz. Bugün burada yapacağımız görüşmelerde kullanacağımız söz ve üslupla güzel bir başlangıç yapabiliriz. Sevgi ve hoşgörü timsali yunus emre’nin dediği gibi; 'Söz ola, kese savaşı, söz ola, kestire başı.' Şairin çağlar öncesinden işaret ettiği gibi, kırıcı ve incitici değil, birleştirici ve bütünleştirici dil kullanmasını özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili olmayan bakanların yemin edip etmemesi için oylama yapılan Meclis'te, yemin edilmemesi yönünde karar çıktı.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, görüşmeler sırasında AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında "darbecilik" tartışması yaşandı. Usul tartışması isteyerek kürsüye gelen CHP GRup Başkanvelkili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, koalisyon görüşmeleri sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’na görev vermeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Kendisinden sonraki AKP milletvekilinin Nihat Erim’in CHP’den istifa ederek kurduğu hükümeti örnek göstermesi üzerine tekrar kürsüye gelen Özgür Özel, Nihat Erim’in o günlerde yaptığının yanlış olduğunu, Bülent Ecevit’in bu hareket üzerine genel sekreterlikten istifa ederek, CHP’ye en büyük seçim başarısını yaşattığını söyledi. Özel AKP’yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da darbecilikle suçladı.

Daha sonra kürsüye çıkan AKP'li Mahir Ünal ise “Bir aynaya baksaydı kimin darbelerle iktidara geldiğini çok net görecekti” dedi. Sataşma olduğu gerekçesiyle tekrar kürsüye çıkan Özgür Özel ise, “Hadi biraz ortam yumuşasın Hababam Sınıfı'na bakalım… Hababam Sınıfı'nda herkes var. Türkler var Kürtler var. Solcular var Ülkücüler var orada bir tek siz yoksunuz. Çünkü 80 öncesinde çekildi o film. 12 Eylül darbesinin ürünleri orada olamaz” ifadelerini kullandı.

CHP ve MHP 'evet',

HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını açıkladı

Suriye ve Irak tezkereleri için geçen yıl ‘hayır’ oyu kullanan CHP, bugün yapılacak görüşmelerde ‘evet’ deme kararı aldı. MHP'nin de "evet" oyu kullanacağı tezkere oylamasında HDP ise "hayır" oyu kullanacağını açıkladı.

Seçim hükümetine giren "bağımsız" bakanlar da Meclis'te yemin edecek.

Geçen yıl 2 Ekim 2014'de oylanan tezkereye CHP'ye "hayır" diyen CHP'nin bu yıl "evet" diyecek olmasının sebebi olarak ise tezkerede IŞİD vurgusunun olduğu konuşuluyor.

CHP'nin sınır ötesi operasyonları içeren tezkereye evet oyu vereceğinin açıklanmasının ardından HDP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'tan tepki geldi. Sakık, Twitter hesabından “CHP de gidiyor askere, iyi alır tezkere” mesajı paylaştı.

Tezkere, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasını” içeriyor.