Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (4)

HEMŞEHRİLERİ TRAKTÖRLERİYLE EYLEM YAPTI

Ankara’da, TBMM yakınında plakasız traktörüyle polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak güvenlik güçlerinin ayağından vurarak durduğu Aydın Sakarya’ya Beypazarlı çiftçi hemşehrileri traktörleriyle eylem yaparak sahip çıkmak istedi.

Beypazarı’nın mahalle ve köylerinden akşam saatlerinde onlarca traktörle ilçe girişinde buluşan yaklaşık 100 çiftçi, ‘çiftçi dostu’ diye adlandırdıkları Aydın Sakarya’ya destek vermek istedi. Aydın Sakarya’ya destek veren çiftçiler, üreticinin ektiği tüm ürünlerin tohumunu İsrail tarafından ürettiğini ve vatandaşların organik ürünlerden uzaklaştırılmasını protesto etmek istediğini anlattı. Eylem yapmak isteyen grup, Aydın Sakarya’nın İsrail’in ürettiği bu tohumla Türk insanına zarar verdiğini ve genleriyle oynanmış tohumlarla ülkeye zarar vermesini protesto etmek için Ankara’ya gittiğini ifade ederek, kısa süreli Beypazarı ilçesinde kendisinin hala gözaltında tutulmasını protesto etmek istediklerini söylediler.

Polisin ilçe girişinde durdurduğu çiftçileri Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ikna etmeye çalıştı. Gencer şunları söyledi:

“Yıllardır kendisini çok yakından tanıyoruz. Hak aramak tepki koymak veya bireysel manada bununla ilgili ‘İsrail Büyükelçiliği’ne gidiyordum’ diyor ama amacı köylünün, çiftçinin, emekçinin, bostancının sıkıntılarını dile getirmek ve bunu Meclis’e duyurmak. Aydın Sakarya üzerine düşeni yaptı. Biz de burada toplanarak şu anda burada durarak Aydın’a sahip çıkmış oluyoruz zaten. Hepiniz sosyal medyada bunları dile getirip sahip çıktınız. Sabah olay olduğu saatten bu yana Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve ben de süreci takip ederek arkadaşımızın durumunu İçişleri Bakanlığı’na anlattık. Biz kendi haklı olayımızı böyle yasal olmayan eylemlerle dile getirmeye kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Ben yetkilerle görüşüp yasal zemin arayıp haklı protestonuzu yerine getirmenizi sağlamaya çalışacağım. Ancak ilçeye girmek isterseniz emniyet güçleri de bizlerde zor durumda kalırız. Güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeyelim.”

Daha sonra bir polis amiri de toplanan çiftçilere toplantı yürüyüş kanuna göre izinsiz gece vakti eylem yapmanın yasal olmadığını hatırlatarak, eylemlerini yasal yolları deneyerek yapmalarını istedi.

Grup, ikna edilerek mahalle ve köylerine gönderildi.