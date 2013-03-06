Meclis mobil uygulamaya geçti

Milletvekilleri ve personel, TBMM mobil uygulaması sayesinde, Iphone ve Ipad gibi cihazlarla, Meclis'in faaliyetleri ve Meclis'le ilgili bilgileri takip edebilecek.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mobil uygulamaların gittikçe yaygınlaştığını belirtti.

Meclis olarak, yasama ve denetim faaliyetlerini milletvekillerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırabilmek amacıyla ''TBMM Mobil Uygulaması'' başlattıklarını ifade eden Neziroğlu, ilk etapta Iphone ve Ipad gibi cihazlar için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Neziroğlu, uygulamanın daha sonra Samsung android tabanlı cihazlar için de geliştirileceğini ifade etti.

Neziroğlu, uygulamayla yasama ve denetim faaliyetleri, gelen tasarı ve tekliflerin son dakika bilgisi olarak milletvekillerinin cep telefonlarına geleceğini kaydederek, ''Meclis TV'yi de cep telefonundan anlık takip edebilecekler'' dedi.

Milletvekillerinin, ülke genelindeki anlaşmalı hastane ve eczane gibi birtakım bilgilere de ulaşabileceğini dile getiren Neziroğlu, şöyle konuştu: ''Milletvekilleri listesi, özgeçmişleri, komisyon üyeleri, Divan üyeleri, milletvekillerinin sandalye dağılımı, Genel Kurul ve komisyon gündemi olacak. Genel Kurul'un açılış ve kapanış saatleri son dakika bilgisi olarak milletvekillerine gidecek. Tasarı ve teklifler, TBMM Başkanlığı'na sunulduğunda son dakika mesajı olarak gidecek. Danışma Kurulu önerileri, Meclis takvimine ilişkin bilgiler olacak. Basın kısmında Meclis Haber, Meclis TV, Günlük gazeteler olacak. Milletvekili kendisiyle ilgili basında yer alan yerel dahil bütün haberleri görebilecek. Sosyal medya ve Anadolu Ajansı takip edilebilecek. Kütüphaneden yayınlar taranabilecek. Milletvekilleri, Araştırma Merkezi'nin raporlarına da cep telefonundan ulaşılabilecekler.''

