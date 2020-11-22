Meclis, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki soru önergelerini işleme almadı

TBMM Başkanlığı, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki soru önergelerini 'kişisel' diyerek işleme almadı.

Bülbül, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk soru önergesinde “Enis Berberoğlu’nun bireysel başvuru süreci devam ederken Yargıtay kararı Saray’ın direktifiyle 4 Haziran 2020 TBMM Genel Kurulunda okutulmuş ve seçmen iradesine darbe vurularak Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştür. Milletvekilliğinin düşürülmesinin Anayasa’ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha ispatlanmıştır. Vekilliğinin düşürülmesine esasa olan karar ve diğer mahkeme kararları, seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla TBMM Başkanlığı’ndan 5 Kasım’da gelen yanıtta; “kişisel görüş öne sürüldüğü” belirtilerek, soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun hale getirildiğinde işleme alınacağı kaydedildi.

Bülbül, “Saray direktifi”, “seçmen iradesine darbe”, “Anayasa aykırılığının ispatı” ifadelerini çıkararak yeniden soru önergesi hazırladı.

Bülbül bu kez, “Enis Berberoğlu’nun bireysel başvuru süreci devam ederken Yargıtay kararı 4 Haziran 2020 TBMM Genel Kurulu’nda okutulmuş ve Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştür. AYM kararına göre vekilliğinin düşürülmesine esasa olan karar ve diğer mahkeme kararlarının seçilme ve siyasi faaliyet hakkının ihlal edildiği tespit edilmiştir” dedi ve “Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine dönmesi için TBMM kararı ortadan kaldırılacak mıdır?” diye sordu.