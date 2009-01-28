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Yaşam

Meclis lokantasında salatadan salyangoz çıktı

TBMM'nin 'kalite belgeli' lokantasında salatadan canlı salyangoz çıktı. Olaydan sonra menüden yeşil salata kaldırıldı

28 Ocak 2009 02:00

Milletvekillerinin ve bakanların yemek yediği TBMM'nin 'kalite belgeli' lokantasında salatadan canlı salyangoz çıktı.

TBMM'nin önceki Başkanı Bülent Arınç döneminde, 1.5 yıllık çalışmanın ardından Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) Belgesi'ne kavuşan Meclis lokantasında Salı günü yaşanan olay iştah kaçırttı.

Meclis lokantasında yemek siparişi veren bir kadın gazetecinin önüne gelen salatanın içindeki yaklaşık bir santimetre boyundaki salyangoz, iştahları kaçırdı. Garsonlara "Bu ne?" diye soran ve "Salyangoz" yanıtını alan gazeteciye görevliler şu açıklamayı yaptı: "Yeşilliklerin içinde gözden kaçmış. Canlı olduğu için de yıkandığı halde düşmemiş, yapışıp kalmış."

Salata tabağından ağır ağır çıkmaya çalışan salyangozun Meclis turu garsonların müdahalesi sonucu kısa sürede çöp tenekesinde son buldu. Bu olay üzerine Meclis lokantasının menüsünden 'yeşil salata' kaldırıldı.

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