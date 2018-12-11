"Meclis lokantasında çorba 1 lira, kavurmalı pilav 6 lira"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada gündeme geldi. Çorbanın 1, kavurmalı pilavın 6 lira olduğu belirtilen Meclis lokantasında iki kişinin toplam 28 liraya yediği hersap fişi sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar, bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan 23 Ekim tarihi taşıyan bir adisyonda, kavurmalı pilavın 6 liraya, çorbanın 1 liraya satıldığı görülüyor.

Toplam 28 lira tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor.

Tatlıların 1 ve 5 liraya satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.