“Meclis kürsüsünde kimse Kürtçe konuşamaz”

TBMM Başkanı Köksal Toptan, ''Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşulamayacağını'' söyledi.DTP Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek'in, milletvekillerinin yeni yasama yılında ''Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşacağı'' şeklinde basında çıkan haberleri hatırlatması üzerine, ''Konuşamaz'' ifadesini kullandı.Köksal Toptan, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''TBMM'nin, RTÜK'e başkan olarak seçtiği bir kişinin tüm şaibelerden soyutlanması gerekir. Sayın Zahid Akman, etik olarak bulunduğu bu görevi artık sürdüremez. Gelin Türkiye'de bir ilki başlatın ve şaibeli kişileri bulundukları görevden istifaya davet edin'' şeklindeki çağrısını da ''Bir bakayım'' diye değerlendirdi.