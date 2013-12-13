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Politika

Meclis kürsüsüne ilk kez türbanlı bir vekil çıktı

AKP Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, Meclis kürsüsünde konuşan ilk türbanlı milletvekili oldu

13 Aralık 2013 02:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Çelik, konuşmasının sonunda iktidar milletvekilleri tarafından uzun süre alkışlandı.
Çelik, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün (TODAİE) bütçesi üzerinde söz aldı.
TODAİE'nin kurulduğundan beri kamu yönetiminde yaşanan gelişmelere yönelik uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar yaptığını, tüm kamu kurum ve kuruluşları için kamu eğitimcilerini ve idarecilerini yetiştirdiğini söyledi. 
Çelik, TODAİE'nin süreli yayınları ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası düzeydeki konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerle kamu yönetimi ve disiplini konusunda Türkiye'deki en üretken akademik kurum olduğunu ifade etti.

 

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türbanbaşörtüsüvekilAKP Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik

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