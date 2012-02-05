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Yaşam

Meclis 'kulis'lerini dizi yapacak

Yönetmen ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis kulislerinde şahit olduklarını yeni dizisinde anlatacak.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Yönetmen ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis kulislerinde şahit olduklarını yeni dizisinde anlatacak.


NTV'de Yekta Kopan'ın sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, yeni bir dizi projesi olduğu müjdesini verdi.


'Kulis' adındaki dizide iktidar ve muhalefet koridorlarını anlatacağını söyleyen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, diziyi çekecek zamanının olmadığını ancak senaryosunu yazmayı düşündüğünü ve diziyi 13 bölüm olarak tasarladığını açıkladı.


Önder, 'Kulis' adını vereceği dizide Meclis koridorlarında şahit olduklarını anlatacağını, Meclis'te bir iktidar, bir de muhalefet kulisi olduğunu siyasetin de buralarda yapıldığını söyledi.


Genel Kurulu görmeden ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü anlatacakları dizide Meclis çalışanları ve ve eski milletvekillerinin işlenecek konular olduğunu söyleyen Önder, "Bir türlü oradan kopamayan eski vekiller var" dedi.


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