TBMM Genel Kurulu'nda yaklkaşık 20 saat görüşülen ve kabul edilen "seçim ittifakı" teklifi, gerginliğe neden oldu. Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Seçim ittifakı teklifinin son oturumunda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önceki yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini hatırlattı.

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O sözler hem AKP hem de MHP sıralarından tepki aldı. MHP'li milletvekili danışmanları olayı cep telefonuyla çeken gazetecilere saldırdı. A Haber kameramanı Sadık Doğan darp edildi. Ara süresince kavga durmadı.