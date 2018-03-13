İttifak teklifi, yaklaşık 20 saatlik mesainin ardından Meclis'ten geçti!

Kamuoyunda 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, televizyon yayınının olmadığı pazartesi günü geceyarısı TBMM Genel Kurulu'na getirildi. 19 saat 42 dakika süren mesainin ardından 26 maddelik yasa teklifi Meclis'ten geçti.

Yasa, siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkân veriyor. Artık bir parti aynı anda bir partiyle ittifak yaparken diğer partiyle ortak liste hazırlayarak seçime girebilecek; İttifakın oyu yüzde 10'u geçerse ittifak yapan partilerin herbiri barajı geçmiş olacak.

Mühürsüz zarf ve oy pusulaları

Tartışmalara neden olan mühürsüz zarf ve oy pusulaları konusu da karara bağlandı. Kabul edilen yasa teklifiyle, partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa koyulacak. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek.

Meclis TV' nin pazartesi günü anten yayını olmadığı için yayınlar internette sınırlı kaldı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede, oylamaya geçileceği sırada bir gerginlik yaşandı. Kürsüde konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli için söylediği bir sözü hatırlattı. Çam'ın sözlerine AKP ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Çam'ı kürsüden indirmeye çalışan AKP ve MHP'li milletvekillerini CHP'li milletvekilleri engelledi. Gerginlik nedeniyle oturuma ara verilirken, MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik, Meclis kulisinde de devam etti. CHP'li Çam hakkında TBMM'den 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TIKLAYIN - Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında kavga!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘ittifak’ teklifinin AKP - MHP anlaşmasıyla oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını ve seçim güvenliğinin rafa kaldırıldığını söylerken, teklif 18 saatlik mesainin ardından Meclis'ten geçti. Özel, yaptığı açıklamada, "Sizin oyunuzu çalmak üzere yapılan tasarlamalar, oyunuzu herkese eşit dağıtırken kalanı kendi tabaklarına dökmek isteyenler, bunun için akıl almaz taktikler bulanlar, bu gecenin karanlığında bu karanlık yasayı geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meclis’teki iktidar çoğunluğunu daha da kuvvetlendirmeye odaklandığı, sandık başına kolluk kuvvetleri çağırarak parti görevlilerini uzaklaştırmaya olanak sağladığı, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığı, sandıkların taşınmasına izin verdiği ve barajı devam ettirdiği eleştirilerine neden olan ‘ittifak yasası’ gece saatlerinde TBMM Genel Kurulu’na getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Meclis’te kalarak takip ettiği yasa görüşmeleri, muhalefetin tepkisine neden oldu. Teklifin daha kısa sürede yasalaşması için AKP ve MHP konuşma haklarını kullanmadı. Bu duruma tepki gösteren CHP Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından Meclis’ten çekilme önerisini tekrarladı.

Teklifin tüm maddeleri Genel Kurul'dan geçti

Pazartesi 14.00 de başlatan meclis çalışması 26 maddelik teklifin yasalaşması için sabaha kadar mesai yaptı. Yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından teklif, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Şu saatlerde, teklifin tümü üzerinde oylama yapılıyor. Meclis’ten geçen yasa Cumhurbaşkanı onayından sonra yürürlüğe girecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, altında imzası bulunan teklifin görüşmeleri için Meclis’teydi. Bahçeli görüşmeleri yakından takip etti.

"Seçim güvenliği rafa kaldırılıyor"

CHP Milletvekilleri Meclis’te gece 02.20’de yaptıkları basın açıklaması, ittifak yasasının apar topar genel kurula getirilmesine tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘ittifak’ teklifinin AKP – MHP anlaşmasıyla oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını ve seçim güvenliğinin rafa kaldırıldığını söyledi.

"Demokrasi utancı"

Konuşmasına saatin 02.20 olduğuna işaret ederek başlayan Özel, Meclis’te demokrasi tarihi açısından bir utanca tanıklık ettiklerini söyledi. İttifak teklifi olarak bilinen düzenlemenin Genel Kuruldaki görüşmelerinin hafta boyunca süreceğinin kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Özel, buna karşın gece 24.00’ten sonra AKP ve MHP’nin kendi aralarında anlaşarak teklifin görüşmelerini gerekirse sabaha kadar çalışarak bitirme kararı aldığını vurguladı.

CHP Milletvekilleri, Meclis Basın Kapısı önünde açıklama yaptı

Özel, “Bunu Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin şaşkınlıklarından ve bize sormalarından öğrendik. Söz aldığımızda ‘Buna biraz önce karar verdik’ dediler. Pazartesi gününü, Meclis TV yayınının olmadığı bir günü tercih etmişlerdi” diye konuştu.

"Siyasi yankesiciler"

Teklif sahibi partilerin işi güneş doğmadan kotarmayı tercih ettiğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi birlikte sürükledikleri karanlıkta birbirlerine tutunup ittifak şarkıları söyleyerek baraj korkularını yenmeye çalışanlar, seçimi güvensiz hale getirmeyle ilgili yasa tasarısını hazırlayanlar, milli iradeye bu kumpası kuranlar, milli irade hırsızları, siyasi yankesiciler gecenin karanlığından yararlanarak yarın güneş doğduğunda bir oldubitti yaparak bu ittifak yasasını kamuoyundan kaçırmak istiyorlar ama milletten kaçamayacaklar. Millet bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracak.”

Seçmene şikâyet: Oyunuzu çalmaya çalışıyorlar

Siyasi tarihin kendi kazdığı kuyuya düşenlerle dolu olduğunu ifade eden Özel, CHP olarak “gece yarısı baskınına” karşı sabaha kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Yapılanı seçmene şikayet ettiklerini belirten Özel, “Sizin oyunuzu çalmak üzere yapılan tasarlamalar, oyunuzu herkese eşit dağıtırken kalanı kendi tabaklarına dökmek isteyenler, bunun için akıl almaz taktikler bulanlar, bu gecenin karanlığında bu karanlık yasayı geçirmeye çalışıyorlar. CHP olarak karanlığa teslim olmayacağız. Bu karanlığı yaratanlardan günü geldiğinde mutlaka önce seçmenlerimiz, sonra da hukuk bu yaptıklarının hesabını soracaktır.” ifadelerini kullandı.

Meclis’te milli iradeyi çalmaya çalışanlar olduğunu öne süren Özel ve beraberindeki milletvekilleri durumu alkışlarla protesto etti.

Kanun teklifi ne getiriyor?

- Meclis, AK Parti ve MHP'nin ortak kararıyla sabaha kadar çalıştı. Seçim ittifakı teklifi bir gecede yasalaştı.

- Yasa siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkan veriyor.

- Bir parti aynı anda bir partiyle ittifak yaparken diğer partiyle ortak liste hazırlayarak seçime girebilecek.

- İttifakın oyu yüzde 10'u geçerse ittifak yapan partilerin herbiri barajı geçmiş olacak.

- İttifak yapacak partiler, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzaladığı protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verecek.

- Seçim ittifakı yapan partiler oy pusulasında ittifak başlığı altında kendi isim ve amblemleriyle yer alacak.

- İttifaka, partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak.

- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa koyulacak.

- Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek.

- YSK, gerekli gördüğü hallerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek.

- Vatandaşların çağrısıyla kolluk kuvvetleri sandık çevresinde güvenlik önlemi alabilecek.

- Aynı binada oturan seçmenler aynı seçim bölgesinde kalmak şartıyla farklı sandık bölgelerine kayıt yaptırabilecek.

- YSK, sandık kurulu başkanlarını, kamu görevlileri arasından kura ile belirleyecek.

- Yasayla ayrıca, seyyar sandık kurulları oluşturulacak. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmen, evlerinde oy kullanabilecek.

- Mahalli idarelerde seçilme yaşı 18'e indirilecek.