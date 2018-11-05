Meclis konuşması sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Cihangir İslam'a destek: Vekilimizin yanındayız!

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmanın ardından hakkında soruşturma başlatılan ve eleştirdiği AKP’liler tarafından ‘FETÖ’cülükle suçlanan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam için ortak basın açıklamasında bulundu. Cihangir İslam'ın susturulması hak ihlali olarak değerlendirilken açıklamada, "Milletvekilleri milletin sesidir" dendi.

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Sosyal medyada #VekilimizinYanındayız hastag ile paylaşılan açıklama şöyle:

"Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açılması Anayasal ve yasal hak olan kürsü dokunulmazlığının ihlalidir. Soruşturmanın atılan tweet’lere dayandırılması halinde de, Anayasa’nın 'Meclis konuşmaları dışarda tekrar edilebilir' maddesi (83/1) uyarınca anayasa ihlali söz konusudur.

Meclis’te yapılan eleştirel konuşmaya tahammülsüzlük demokrasiye ve Meclis’e yeni bir darbe olduğu kadar rejimin gerçek yüzünü de göstermektedir.

Öte yandan, Sayın Milletvekili’ne karşı iktidar çevrelerinden kaynaklanan linç girişimi, sadece kendisini değil bütün muhalefeti hedef alan bir gözdağı hamlesidir.

Saadet Partisi Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam’ın yanında olduğumuzu bildiriyor, bütün muhalefeti ve kendisine demokratım diyen, hak ve adaletten yana herkesi destek vermeye çağırıyoruz."