-Meclis karar veremezse YSK verir ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili olarak, ''5 yıl diyen var, 7 yıl diyen var. Bunun kararını Meclis Başkanı vermez'' dedi. Çiçek, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) Rixos Otelinde düzenlenen resepsiyonuna gelişinde, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin bazı basın yayın organlarında ifadelerinin yer aldığının hatırlatılması üzerine Çiçek, bu konuda doğrudan açıklama yapmadığını, soru üzerine açıklama yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili yaşanan tartışmanın kendisinin dışında başladığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti. ''5 yıl diyen var, 7 yıl diyen var. Bunun kararını Meclis Başkanı vermez. Eksik, yanlış ama bizim hukukumuzda hangi işin, hangi işlerin, hangi makam tarafından karara bağlanacağı Anayasada ve ona dayalı çıkarılmış yasalarda var. Dolayısıyla seçimle ilgili bir şey söz konusu olduğunda bunun kararını kural koyan organ olduğu için, Meclis verir. Bunun uygulamasını ve uygulamaya dayalı yorumları da Yüksek Seçim Kurulu yapar. Dolayısıyla kararı verecek bu iki merciden birisi olabilecek. Ben ihtimali söylüyorum.'' İster 5 yıl ister 7 yıl olsun, Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçileceği için bir seçim usulü yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Çiçek, ''Bunun çıkması gerekiyor, ne zaman seçim yapılacaksa yapılsın buna kesinlikle ihtiyaç var. Geçen dönem Genel Kurula kadar gelmiş bir yasa tasarısı vardı, hükümet onu tekrar Meclis gündemine getirdi'' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili kimilerinin 5 yıl, kimilerinin 7 yıl diyeceğini ve bu tartışmanın Türkiye'yi bir yere götürmeyeceğini ifade eden Çiçek, ''Madem ki bu kanun tasarısı Meclis gündeminde, kim ne diyecekse orada söylenir, Meclis bir karara varır, varmalıdır. Peki Meclis karara varmazsa, Meclis burada bir karar vermezse o zaman da Yüksek Seçim Kurulu karar verecektir'' değerlendirmesinde bulundu.