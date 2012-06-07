Meclis İnsan Hakları Komisyonu Silivri’ye gidiyor

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Genelkurmay eski başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, milletvekilleri ve gazetecilerle görüşülecek

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu, 11 Haziran pazartesi günü Silivri’de incelemede bulunacak. Komisyon, internet andıcı kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u da ziyaret edecek. Tutuklu CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, aralarında Müyesser Yıldız’ın da bulunduğu gazetecilerle tek tek görüşme yapılacak.

Komisyon üyesi CHP’li Malik Ecder Özdemir, çok sayıda tutukluyla görüşmek istediklerini söyledi.