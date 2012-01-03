Meclis ilk kez PKK’lı yakınını dinleyecek

T24

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan terör ve şiddet olaylarının mağdurlarını araştıran alt komisyon, Perşembe günü bir ilke imza atacak. Komisyon, tarihinde ilk kez ölen bir PKK'lının babasını dinleyecek.2009 yılında Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden Ahmet Şerif Karakaya'nın babası Mehmet Karakaya komisyona davet edildi.Karakaya, daha önce oğlunun cenazesinin savcılık tarafından kendisine verilmemesinden şikayetçi olmuştu.Mehmet Karakaya, oğlunun ölümünde kimyasal silah kullanıldığını öne sürmüştü.