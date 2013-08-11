Meclis İdare Amiri Özdemir: Meclis'te her an silahlar çekilebilir

Meclis İdare Amiri CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Meclis’te yaşanan gerilim ve kavgalarla ilgili ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti. Gelecek yasama yılında TBMM'deki bu tansiyonun mutlaka düşülmesi gerektiğini belirten Özdemir “aksi halde Meclis Genel Kurulu'nda silahlı saldırılar olabilir.'' dedi.

NTV’den Gökhan Gerçek’in haberine göre Özdemir, Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olmasına rağmen genel kurula silahla girildiğini söyledi ve gerekli tedbirler alınmazsa Meclis'te silahların çekilebileceği uyarısında bulundu:

''Bir yıldan bu yana meclis idare amiri olarak tespitimi söylüyorum. Meclis'te küfürlü sataşmalı hatipe fiili saldırının ötesine geçilmiş durumda. Çok iyi bildiğim birkaç milletvekili kulislere ve genel kurula silahlı olarak giriyor. A takımı kurulmuş gibi parlamentoda tartışmalı oturumlarda hep aynı sıralarda oturuyorlar ve kürsü hücumunda en çok bu arkadaşlarımızı görüyorum.''

CHP'li Özdemir, Meclis Başkanlığı'nı da şu sözlerle göreve davet etti:

''Parlamentoda küfürlü saldırı dönemi geride kaldı artık bir silahlı saldırı dönemine doğru gidiyoruz. Buradan sayın meclis başkanımıza çağrıda bulunuyorum belki bir iç tüzükle düzeltilebilmesi mümkün değil ama başta iktidar kanadının dikkatli olması gerekir. En kısa zamanda bu konuda tedbir almak lazım.''