Meclis iç tüzük çalışmaları kitlendi

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP Genel Sekreteri Haluk İpek, “İç tüzük pantolona indirgenmemeli” dedi ve Meclis çalışmalarına ilişkin maddelerde de uzlaşma sağlanamadığını söyledi. 6.5 aylık çalışmasını dün sonlandıran Komisyon da muhalefet, iktidarla 24 maddede uzlaşamadı. Komisyonun CHP’li Üyesi Oğuz Oyan, “Daha demokratik iç tüzük konusunda bir niyet göremedik” derken MHP’li üye Nevzat Korkmaz, “AKP’lileri masada zor tuttuk” diye çalışmaları özetledi. Komisyon, yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le bir araya gelecek.

Küfür de cezalar artırıldı

Meclis’in Anayasası olarak bilinen iç tüzük düzenlemesinde, 186 maddenin 162 maddesinde anlaşma sağlandı. Danışma Kurulu, Temel Yasa, Torba Yasa, küfüre verilecek ceza yönteminde uzlaşılamadı. Dört siyasi parti, genel kurulda, komisyonlarda küfür ya da hakaret edenlere verilecek cezanın artırılmasında anlaşma sağladı. ‘Geçici uzaklaştırma’ gibi düzenleme getirildi. Ancak, ceza yönteminde uzlaşma sağlanamadı. CHP, ‘kınama’, ‘geçici uzaklaştırma’ gibi ağır disiplin cezalarında nitelikli çoğunluk aranmasını istedi. Kavgalı oturumlardan örnek veren CHP’li Oğuz Oyan, “Eğer nitelikli çoğunluk olmazsa, sadece muhalefet milletvekillerine ceza veriliyor. AKP kendi adamlarına ceza vermez” dedi.

CHP, genel kurulun daha insani koşullarda çalışması için Çarşamba ve Perşembe günleri Genel Kurul’un sabah başlamasını önerdi . Muhalefet, Torba Kanun. Temel Kanun düzenlemesine karşı çıktı.

İpek: Başkanlık Divanı pantolonu düzenler

AKP Genel Sekreteri, İç Tüzük Komisyonu üyesi Haluk İpek, T24’e, TBMM Başkanlık Divanı’nın pantolon düzenlemesi yapabileceğini söyledi. İç tüzük de düzenlemeden vazgeçtiklerini söyleyen İpek, “Başkanlık Divanı, nasıl ki; kadın başkanvekillerinin kıyafetini düzenledi. Bunu da düzenleyebilir” dedi. İpek, Meclis çalışmasıyla ilgili maddelerde de uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

CHP’li Komisyon üyesi Oğuz Oyan, “Daha demokratik iç tüzük konusunda bir niyet göremedik” derken MHP’li üye Nevzat korkmaz, “AKP’lileri masada zor tuttuk” diye çalışmaları özetledi.