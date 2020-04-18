Meclis hastanesinde önce milletvekillerine, sonra çalışana Koronavirüs testi

Milletvekilleri ve Meclis personeli için TBMM Hastanesi’ne “hızlı tanı kiti” getirildi. İsteyen milletvekilleri, TBMM yerleşkesi içindeki hastanede Koronavirüs testi yaptırabilirken ilk günden itibaren milletvekilleri gibi aralıksız çalışan Meclis personeli ise “sonraya bırakıldı.”

TBMM Hastanesi’nde görevli bir doktorun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından çok sayıda Meclis personeli karantina altına alınmış, söz konusu personeller Meclis’ten uzak tutulmuştu. Her ne kadar milletvekilleri ve personel “maske” ile önlem almaya çalıştıysa da milletvekilleri Meclis’teki hastaneye Koronavirüs testi getirilmesi talebinde bulundu. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, getirilen hızlı tanı test kitleri ilk olarak milletvekillerine uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda şimdiye dek test yaptıran milletvekillerinin testinin “negatif” çıktığı ifade edildi.

TBMM’de, salgın önlemleri kapsamında ilk olarak “ziyaretçi yasağı” uygulanmaya başlanmış, ardından önlemler artırılmıştı. Ancak tüm bu önlemlere karşın milletvekillerinin, yasa tekliflerinin görüşülmesi sırasında “sosyal mesafeye” uygun hareket etmemesi, yer yer aralarında yaşanan gerginlikler, tekliflerin yasalaşması sonrasında uyarılara karşın fotoğraf çektirmek için “yakın temasta” bulunmaları tepki çekmişti.

TBMM’de yemekhanelerin de kapanmasıyla kumanya sistemine geçildi. Bina içinde insan dolaşımını azaltmak için korunaklı kıyafetler giyen garsonlar, kumanyaları katlarda dolaştırmaya başladı