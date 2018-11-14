Meclis Halkla İlişkiler binasının çatısında intihar girişimi (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan D.Y.’yi (29) milletvekilleri ikna etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi\'yi ziyarete gelen ve işsiz olan D. Y., milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasının 5\'inci katındaki çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girdiği ve Sağlık Bakanlığında çalışmak istediği öğrenilen D.Y.\'nin bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Çok sayıda Meclis polisi ve sağlık ekipleri olay yerinde önlem alırken itfaiye ekipleri iki adet hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat çatıdaki korkulukların dış kısmında bekleyen D.Y. zaman zaman dizlerinin üzerine oturarak dinlendi. TBMM Koruma Daire Başkan Yardımcısı Kahan İnal ile CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, D.Y. ile konuşarak intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştılar. Yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, D.Y.’nin kolundan tutarak diğer milletvekili ve polislerle içeri çekti.

D.Y.\'yi odasına götüren Çelebi, su içirerek sorunlarını dinledi. Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, D.Y.\'yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştürdüğü öğrenildi.

D.Y. daha sonra sağlık kontrolü için polisler tarafından götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İntihar girişiminde bulunulması

-Önlemler

-Hava yastığı konulması

-Milletvekillerinin olayı önlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)