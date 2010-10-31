-MECLİS, HAFTAYA BÜTÇE MARATONUYLA BAŞLAYACAK TBMM (A.A) - 31.10.2010 - Meclis, 2011 yılı bütçesi için mesaisine yarından itibaren başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın bütçe tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 26 Ekimde bütçeyi sunumunun ardından, bu haftadan itibaren de bakanlıkların ve kurumların bütçelerini ele almaya başlayacak. Komisyonda milletvekilleri, yarın bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini dile getirecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, bu haftaki bütçe takvimi şöyle: 2 Kasım Salı: TBMM, RTÜK, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. 3 Kasım Çarşamba: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı. 4 Kasım Perşembe: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. 5 Kasım Cuma: AB Genel Sekreterliği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. -TCK'DA DEĞİŞİKLİK- TBMM Adalet Komisyonu da 2 Kasım salı yapacağı toplantıda, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. Teklife göre, TCK'nın ''görevi kötüye kullanma'' başlıklı 257. maddesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, teklifin 1. ve 2. fıkralarında yer alan, ''kazanç'' kelimesi ''menfaat'' olarak değiştirilecek. Teklif, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisine verilen hapis cezasında indirime gidilmesini düzenliyor. Buna göre, bu suçlarda, daha önce 6 ay olarak uygulanan hapis cezasının alt sınırı 3 ay, 2 yıl olan üst sınırı da 1 yıl uygulanacak. Çevre Komisyonu ise 3 Kasım Çarşamba günkü toplantısında Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını ele alacak. -SAYIŞTAY KANUNU TEKLİFİNE DEVAM- TBMM Genel Kurulu ise ''Temel Kanun'' olan Sayıştay Kanunu Teklifini görüşmeye devam edecek. Teklife göre, Sayıştay yerindelik denetimi yapamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak karar alamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri izleyecek ve değerlendirecek. Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen raporlar, idareler itibariyle birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek. Genel Kurul, 2 Kasım Salı günü 15.00-21.00, 3-4 Kasım Çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. -RTÜK KANUNU TASARISI- TBMM Dışişleri Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere 3 Kasım günü toplanacak. TBMM Anayasa Komisyonu ise önceki hafta 13 maddesini kabul ettiği Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısını, 4 Kasım günü ele alacak. KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek. Komisyon, 3 Kasım Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Sümer Holding A.Ş, Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş, 4 Kasım Perşembe günü ise İller Bankası ile Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin hesaplarını inceleyecek.