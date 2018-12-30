Meclis gündemine taşındı, İHD çağrı yaptı; mahkeme öldükten sonra tahliye kararı verdi

Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile Mardin'deki duruşmaya kaldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden hasta tutuklu İbrahim Akbaba (70) hakkında tahliye kararı verildiği ortaya çıktı.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay tarafından da sağlık durumu Meclis gündemine taşınan 70 yaşındaki ağır hasta tutuklu İbrahim Akbaba, bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde, önceki gün Mardin'de görülen dava duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı sırada kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre,Dün memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde getirilip, son yolculuğuna uğurlanan Akbaba hakkında devam eden duruşmada tahliye kararı verildiği ortaya çıktı.

İbrahim Akbaba'nın oğlu Şehmuz Akbaba, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Bunlar yaşanmasa belki de yine tahliye edilmeyecekti. Mahkeme açıkça ölüme tahliye verdi. Bu ölümün sorumluları, bu yaştaki bir hastayı cezaevinde tutan anlayıştır. Bu hükümetin adalet sistemidir. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri ve savcısı, Edirne Cezaevi yönetimi, Adalet Bakanlığı ve hükümet bu ölümün sorumlusudur. Bütün çabalarımıza rağmen duyarsız kalındı. Cezalandırma mantığı ile hareket ettiler.”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi de 1 Aralık'ta düzenlediği "F Oturumu"nun 349'uncu haftasında Akbaba'nın serbest bırakılmasını talep etmişti.

